ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಬಹುಬೇಗ ಹೊಸತನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡೆಬಲ್‌ ಫೋನ್‌ ಟೀಸರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ಕೊದಲ್ಲಿ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್‌ ಫ್ಲಿಪ್‌ ಫೋನ್‌' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಡಚುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಝಡ್‌ ಫ್ಲಿಪ್‌ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋಲ್ಡ್‌' ಫೋನ್‌ಗಿಂತಲೂ (₹1.65 ಲಕ್ಷ ) ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ರೀತಿ ತೆರೆಯಬಹುದಾದ ಪೋಲ್ಡ್‌ ಫೋನ್‌ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಮಡಚಬಹುದಾದ ಫೋನ್‌ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌, ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಪಲ್‌ ಐಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonT