ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಗೆ 25 ವರ್ಷ; ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಯಾರು, ಏಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:57 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

InternetWikipediasearch

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT