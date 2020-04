ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದ ಜನ; 20 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ನಾಸಾ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಗೆ ಮಂಜಿನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

'ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳ ವಾತಾವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೆಂಬುದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಗಾ–ಸಿಂಧು ಬಯಲಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪವನ್‌ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2016ರ ವಸಂತ ಋತುವಿನಿಂದ ನಾಸಾ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏರೊಸಾಲ್‌ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಡೆಪ್ತ್‌ (ಎಒಡಿ) ಅಂದರೆ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

