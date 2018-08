ಸೂರ್ಯನತ್ತ ‘ಪಾರ್ಕರ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ರೋಬ್‌’ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

ತಂಪಾ, ಅಮೆರಿಕ: ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ(ನಾಸಾ) ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ‘ಪಾರ್ಕರ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ರೋಬ್‌ (ಪಿಎಸ್‌ಪಿ)’ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರೋಬೊ ನೌಕೆಯ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಸಾ ಉಡಾವಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ.10ರಿಂದು(ಶುಕ್ರವಾರ)ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಕೇಪ್‌ ಕೆನವರಾಲ್‌ನಿಂದ ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ –4 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ.

ನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ ನೆಲದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Get ready for liftoff to the Sun! ☀️ Our Parker #SolarProbe spacecraft launches on a @ulalaunch #DeltaIV Heavy rocket for a historic mission to "touch" @NASASun. Set your alarm to watch starting at 3am ET on Saturday, Aug. 11. Details: https://t.co/7dMJIkKDPu pic.twitter.com/uqeFIl3bOe — NASA (@NASA) August 11, 2018

The launch of our Parker #SolarProbe spacecraft marks the beginning of a historic journey to fly closer to Sun than any other human-made object. Here’s what we hope to learn from the mission that launches at 3:33 am ET on Saturday, Aug. 11: https://t.co/N5Psu9bQjs pic.twitter.com/PH0tncY5Ay — NASA (@NASA) August 11, 2018

‘ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3.33ಕ್ಕೆ(ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ) ಆಗಸಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ದೂರದ ಸೂರ್ಯನ ಹೊರಭಾಗ (ಕರೋನ) ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಇದಾಗಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೌರಮಾರುತದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿ ‘ಯುಗೀನ್‌ ಪಾರ್ಕರ್‌’ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನೌಕೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

The Parker #SolarProbe mission to study @NASASun & its corona is older than us? How is that possible? Find out by listening to the latest episode of the #NASARocketRanch podcast: https://t.co/LrPT3pk0oT. The spacecraft lifts off at 3:33 a.m. EDT on Saturday, Aug. 11. 🚀 pic.twitter.com/jMgvIfaBqw — NASA (@NASA) August 11, 2018

‘ಪಾರ್ಕರ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯ ಒದಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗೂ ಮಿಚಿಗನ್‌ ವಿವಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್‌ ಜಸ್ಟೀನ್‌ ಕಾಸ್ಪೆರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Launch Alert! 🚀Our Parker #SolarProbe spacecraft, about the size of a small car, will launch to the Sun at 3:33 a.m. EDT on Saturday, Aug. 11. Here’s how you can watch: https://t.co/7dMJIkKDPu pic.twitter.com/OXmSOMHdgE — NASA (@NASA) August 11, 2018

Good news! Meteorologists with @45thSpaceWing predict a 70% chance of favorable weather for liftoff of a @ulalaunch #DeltaIV Heavy rocket carrying our Parker #SolarProbe spacecraft. Launch is scheduled for Saturday, August 11 at 3:33 am ET. Details: https://t.co/RzBsveXdoX pic.twitter.com/pzDZTfImuj — NASA (@NASA) August 11, 2018

‘ಪಾರ್ಕರ್‌ ಸೋಲಾರ್‌ ಪ್ರೋಬ್‌’ ಉಡಾವಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ( https://www.facebook.com/NASASunScience/videos/1754265537953995/) ನಾಸಾ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿದೆ.