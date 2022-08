ಚಿರತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಸು! ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ...

ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಚಿರತೆ ವಿಡಿಯೊ ಅದು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಐಎಫ್‌ಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಕೇತ್ ಬಡೋಲಾ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಸುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಸುವಿನ ಕತ್ತನ್ನು ಸಿಳಿ, ರಕ್ತ ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಚಿರತೆ, ಹಸುವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಸುವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೈಕ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ...

On display, the tremendous jaw strength of Leopard !!@susantananda3 @surenmehra @SudhaRamenIFS @PraveenIFShere pic.twitter.com/XWdG9tJz9F

— SAKET (@Saket_Badola) August 15, 2022