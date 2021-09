ಕಾಬೂಲ್: ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತದ ವಸ್ತ್ರಸಂಹಿತೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯರು #DoNotTouchMyClothes ಮತ್ತು #AfghanistanCulture ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ಬುರ್ಖಾ ಬದಲಿಗೆ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ ಫೊಟೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಓದಿ: ಅಫ್ಗನ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಪುರುಷರಿಲ್ಲದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

‘ಇದು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಾನು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಿರಿಸು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಬಹಾರ್ ಜಲಾಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm

‘ಇದು ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ. ನಾನು ಹದಿಹರೆಯದವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊವಿದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಬಯಸುವವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳದ ತಾಲಿಬಾನ್: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಟೀಕೆ

This is another traditional Afghan dress from a different part of Afghanistan. I was a teenager in this pic. We will not let our culture to be appropriated by those who want to erase us. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/dMwnBS7vuT

ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರೂ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Pashtoon-Afghan women have started online campaign to protest Taliban's dress code. They post their photos with their traditional clothes and use. I stand with all my afghan sisters 🌸 #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/HgSf4lhiF3

I always support women's choice of attire, what I will never support is women being oppressed into a culture that isn't theirs to begin with.

Our traditional clothes have always been bright and colourful, never the black niqab.#DoNotTouchMyClothes #Afghanistanwomen pic.twitter.com/xYHZbfTu0a

