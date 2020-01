ಬೆಂಗಳೂರು: ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಫೋನ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಆ್ಯಪ್‌ ಕ್ರ್ಯಾಷ್‌ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, 'ನಾವು ಸೂಚಿಸುವವರೆಗೂ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ' ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಆ್ಯಪ್‌ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ 8.28 ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ್ಯಪ್‌ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಹಲವು ಟ್ವೀಟಿಗರು ದೂರಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ ಮೊದಲಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ದೂರು ಪಡೆದಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌, ಬಗ್‌ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.

We’re investigating a problem with the latest version of our Android app that causes it to crash immediately once it’s opened. If you use Twitter for Android, we suggest not updating it until we let you know it's fixed. Sorry for the inconvenience!

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 21, 2020