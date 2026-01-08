100 ಮೀ ಈಜಿದ 1 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ಪುಟ್ಟ ಮಗು: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಈಜುವುದೂ ಒಂದು ಕಲೆ. ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿಯ ವೇದಾ ಪರೇಶ್ ಸರ್ಫೆರ್ ಎಂಬ 1 ವರ್ಷ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. </p><p>ವೇದಾ 10 ನಿಮಿಷ 8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಈಜುವ ಮೂಲಕ ‘ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಈಜುಗಾರ್ತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ‘ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್’ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>2024ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವೇದಾ ಪರೇಶ್ ಸರ್ಫೆರ್ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 25 X 22 ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ (4 ಸುತ್ತುಗಳು) ಈಜುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಈಜು ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. </p><p>ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೌರಿ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿಟ್ಟು 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಳದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>’ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ 21 ತಿಂಗಳ ವೇದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ರತ್ನಗಿರಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು’ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮಗುವಿನ ಈಜುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>