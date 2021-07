ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ:  ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನೀರು...

ರಾಂಚಿ: ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ರಾಂಚಿ ಜನರು ಮಳೆಯ ಅವಾಂತರದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...

Three persons were killed while one is still missing in Jamtara after a car, in which they were travelling from Ranchi to Bhagalpur, got out of control due to heavy rain and wind and fell into the river.@NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/ESZ7dLju2Y

— Mukesh Ranjan (@Mukesh_TNIE) July 31, 2021