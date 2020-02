ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ಶನಿವಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ವೀಟ್‌ ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಕ್ರೋಶದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ.

‘ನಾವು ಕಾಗದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಕಾಗಜ್ ನಹಿ ದಿಖಾಯೆಂಗೇ ಹಮ್) ಎನ್ನುವ ಹೋರಾಟದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುವ ನಿಲುವಿನ ಪ್ರತೀಕ’ ಎಂದು ಹಲವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಾಗಜ್ ನಹಿ ದಿಖಾಯೆಂಗೇ ಹಮ್’ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ಟ್ವೀಟ್, ‘ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ನು ಎನ್‌ಪಿಆರ್‌ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಂದಣಿ) ವೇಳೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ’ ಎನ್ನುವ (ಎಚ್ಚರಿಕೆ?) ಸಾಲುಗಳನ್ನೂ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise. #DelhiPolls2020 pic.twitter.com/bEojjeKlwI

ಇದಕ್ಕೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶೇಖ್ ಫರ್ಹಾ ಎಂಬಾಕೆ, ‘ಭಾರತದ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಗದಗಳನ್ನು (ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು) ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ದುರಹಂಕಾರ ತಣಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಾಲು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದುರಹಂಕಾರದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಹಂ ಕಾಗಜ್ ನಹಿ ದಿಖಾಯೆಂಗೇ (ನಾವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ)’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yes we will show our kaagaz only for India's welfare not interested to please your party ego...This queue is meant to show your party that India is Democratic country & the power is with people... For your egoistic party we are still on same page 'Hum Kagaaz Nahi Dikhayenge'

— Shaikh Farha (@17Shaikhfarha) February 8, 2020