ನವದೆಹಲಿ: ಬ್ಲೂಟಿಕ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ $7.99 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ‘ಟ್ವಿಟರ್ ಬ್ಲೂ‘ (Twitter Blue) ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮಾಲೀಕ ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಭು ಎನ್ನುವ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬ್ಲೂ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು?‘ ಎಂದು ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಇಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌, ‘ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

.@elonmusk When can we expect to have the Twitter Blue roll out in India? #TwitterBlue

— Prabhu (@Cricprabhu) November 5, 2022