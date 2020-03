ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಎಂಬೆಡ್‌ ಮಾಡುವುದು, ಹಳೆಯ ಟ್ವೀಟ್‌ ಲೋಡ್‌ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಟ್ವೀಟಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ವಿಟರ್‌ ಬಳಸುವುದೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ 'ಡೌನ್‌ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌' ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌, ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನ ಬಹುತೇಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಪಾನ್‌, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್‌, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲೂ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಆತಂಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್‌ ತನ್ನ 5,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

@TweetDeck I've been experiencing issues loading #TweetDeck , experiencing outages across TweetDeck on all browsers and platforms. It seems like the service is down.

You may have had trouble using Twitter and accessing your DMs today, but things are running smoothly now. We had to tell our servers that it isn’t quite the weekend yet.