ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 3ರವರೆಗೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಲೇಪನದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

#Lockdown2 #3rdMay #pmmodiaddresstonation ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಇವೆ. ಹಲವರು ಮೋದಿ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Narendra Modi Ji taking strict and bold decision. Fearless, brave, courageous not to stop until the mission is accomplished.

Totally support this decision of complete lockdown till 3rd May. #Lockdown2 — R A T N I $ H (@LoyalSachinFan) April 14, 2020

'ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಕೆ ಸಲ್ಲದು. ನಾನು ಮೋದಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ರತ್ನೀಶ್‌ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

A constant theme of @PMOIndia addresses to the nation: ask not what state can do for you.. ask what you can do for the state..#Lockdown2 — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) April 14, 2020

'ಪ್ರಧಾನಿ ಭಾಷಣದ ಒಂದೇ ಮಂತ್ರ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊ. ಸರ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ' ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜ್‌ದೀಪ್ ಸರ್‌ದೇಸಾಯಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಧರಿಸಿ ಭಾಷಣ ಆರಂಭಿಸಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಜಾರಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ ಹಾಸ್ಯದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

Boy after seeing his gf coming while sitting in a restaurant with another girl: pic.twitter.com/PNrAhATHsW — the_Awaaz1 (@the_Awaaz1) April 14, 2020

ಬಿಳಿ ಕುರ್ತಾ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮಫ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಡುಗೆಯೂ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದೇಶ ತಿಳಿದ ಹಲವರು ಕುಂಭಕರ್ಣನಂತೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರಿದರು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

10 AM Announcement pic.twitter.com/Nm7hkfDJmU — 👑 Prince 👑 (@_Prince_khiladi) April 14, 2020