ನವದೆಹಲಿ: 2020ರ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವಿಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ವಾಯ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವು. ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಒಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಜಪಾನೀಸ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಟರ್ಕಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್, ಕೊರಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಟ್ವಿಟರ್‌, 'ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಯ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಇಂದು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ನೀವು ವಾಯ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 'ಸಿಸಿ' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.

Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2021