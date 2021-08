ಟ್ವಿಟರ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್: ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ‘ವೆರಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್’ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವೆರಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ‘ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್’ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಟ್ವಿಟರ್, ಕೆಲವೊಂದು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021