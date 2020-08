ಟ್ವಿಟರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ | ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಕೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. #GetwellsoonSir ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇನೆಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫೆರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಿದುಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದವು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಸಲಾದ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ‌ ಮಿದುಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ; ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ

ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಕೊರೊನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

‘ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಗಳು’ ಎಂದು ಅನುಭವ್ ಮೊಹಾಂತಿ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Wishing a speedy recovery and praying for the healthy life Shri Pranab Mukherjee Sir @CitiznMukherjee. Get well soon Sir. https://t.co/XfnYSyXV5H — Anubhav Mohanty (@AnubhavMohanty_) August 10, 2020

‘ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಮಂತ್‌ಪುರಿ ಆರ್. ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

We pray for a speedy recovery of former President Pranab Mukherjeeji. May God grant him strength to fight. Wishes with the family.@CitiznMukherjee #PranabMukherjee https://t.co/dRqDrRAKZg — Hemantpuri R Goswami (@HemantpuriR) August 10, 2020

‘ತಲೆಯ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅವರು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ’ ಎಂದು ಕಾಶಿಶ್ ಧಲ್ ಎಂಬುವವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Deeply concerned about condition of Veteran leader and Former President of India Shri #PranabMukherjee ji as he is hospitalised due to suffering from a head injury and also tested Corona Positive..Wishing him a speedy recovery..@CitiznMukherjee — Kashish Dhall (@DhallKashish) August 10, 2020

ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಮುಖರ್ಜಿ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Praying for our former president to have a safe and speedy recovery. Get well soon sir. #CitizenMukherjee 🙏🏼 https://t.co/6zZ0yg7V2M — Vijayshree Soren (@Vijayshree_S_) August 10, 2020