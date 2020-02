ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ವೊಡಾಫೋನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು #Vodafonedown ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. #Vodafonedown ಹ್ಯಾಷ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.41ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು, ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು, ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವೊಡಾಫೋನ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್‌ನ ಕುಶಾಲ್ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ವೊಡಾಫೋನ್‌ನ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಹಾಸ್ ಎನ್ನುವವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Hi! This is a temporary issue, our team is working on it to ensure seamless network connectivity. Please allow us sometime to get this sorted - Aliya

