ರೆಕ್ಕೆ ರಹಿತ ವಿಂಡ್‌ ಟರ್ಬೈನ್: ಕಂಪನನಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯುತ್!

ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾರ್ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆರಹಿತ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇದುವರೆಗೂ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಹೊಸದು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಸದು, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ ಹಳೆಯದು. </p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣುವ ರೆಕ್ಕೆಸಹಿತ ಗಾಳಿಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಚಲನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಂತೆ ದೊಡ್ಡ ರೋಟರ್ ರೆಕ್ಕೆ(ಬ್ಲೇಡ್)ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯ ಚಲನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ (ತಿರುಗುವಿಕೆ) ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕಶಕ್ತಿಯು ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಫ್ಯಾನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೇಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ತಿರುಗುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪವನವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳೇ 'ರೆಕ್ಕೆರಹಿತ ಗಾಳಿಯಂತ್ರ'ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ತಿರುಗುವ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಪವನವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ಎತ್ತರದ, ತೆಳ್ಳಗಿನ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಕಂಬಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪಸ್ತಂಭದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಈ ಕಂಬವು ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನವು ಆಂತರಿಕ ಸುಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಕಂಬವು ಕಂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಂದೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಆಂದೋಲಕ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಬದ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತದೆ.