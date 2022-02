ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಇಂದು (ಫೆ. 08) ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದೇ ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 2004ರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 19ನೇ ವರ್ಷದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದಿನವನ್ನು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಶಾಲಾ– ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ.

Together for a better internet! The past years have shown how important it is for children to grow up in a digital environment where they can communicate, learn, create and share positively. Tomorrow, on #SaferInternetDay , let’s make it a reality for them. pic.twitter.com/yXaTQkX01L

— Safer Internet Day (@safeinternetday) February 7, 2022