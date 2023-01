ನವದೆಹಲಿ: ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಓಎಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳಂತೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಭಾರ್‌ಒಎಸ್‌ (BharOS) ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮದ್ರಾಸ್ ಐಐಟಿ ಭಾರ್‌ಒಎಸ್‌ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರ್‌ಒಎಸ್‌ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

Tested Indian ‘Operating System’ - BharOS developed at @iitmadras with @dpradhanbjp Ji; A leap forward in PM @narendramodi Ji’s #AatmanirbharBharat journey. pic.twitter.com/eOt3un5okm

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 24, 2023