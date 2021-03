ನವದೆಹಲಿ: ಡಾರ್ಕ್‌ನೆಟ್‌ನ ಹ್ಯಾಕರ್‌ ಫೋರಂನಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕ ರಾಜಶೇಖರ್ ರಾಜಹರಿಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 'ಕೆಲವು ಭದ್ರತಾ ಸಂಶೋಧಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಯೋಜಿತ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಡೇಟಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಜ್ಞ ಎಲಿಯಟ್ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವರ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಹರಿಯಾ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆವೈಸಿ ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವೈಸಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬಿಕ್ವಿಕ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜಹರಿಯಾ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

This leak was known for a long time... https://t.co/gS65YmYGyx

— Elliot Alderson (@fs0c131y) March 29, 2021