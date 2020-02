ಸ್ಯಾನ್‌ ಫ್ರ್ಯಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ: 'ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯಾ ಈ ಊರಿಗೆ, ಈ ಬೀಡಿಗೆ, ಈ ಕೇರಿಗೆ, ಈ...,' ಎಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಕೋಟ್ಯಂತ ಜನರ ನಿತ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಗಾತಿ 'ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌'ಗೆ ಈಗ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮ.

2005ರಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ತೋರುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮ್ಯಾಪ್‌, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆ. 15ರ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಗೊ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್‌ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡಲು ಆ್ಯಪಲ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನದೇ ಮ್ಯಾಪ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗೂಗಲ್‌ ಮ್ಯಾಪ್‌ನ 'ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರ್‌' ಟ್ಯಾಬ್‌ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿ, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಮಳಿಗೆ, ಥೇಟರ್‌ಗಳ ರಿವ್ಯೂ ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ 'ಕಮ್ಯೂಟ್‌' ಟ್ಯಾಬ್‌ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

