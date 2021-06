ಕೋವಿಡ್‌ ಪತ್ತೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್‌; 90 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ

ಬಾಸ್ಟನ್‌: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು, ಗಂಟಲು ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್‌ಟಿಪಿಸಿಆರ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಯುವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ.... ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮತ್ತು 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಎಂಐಟಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್‌ ಒಳಗೊಂಡ ಮುಖದ ಮಾಸ್ಕ್‌, 'ಸಾರ್ಸ್‌–ಕೋವ್‌–2' ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವೈರಸ್‌ಗಳ ಪತ್ತೆಗೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್‌ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೋಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

Engineers have designed a face mask that can diagnose the wearer with Covid-19 within about 90 minutes. The masks are embedded with tiny, disposable sensors that could also be incorporated into clothing or adapted to detect other viruses. https://t.co/KQnRh6in5h pic.twitter.com/UuAahUeTr4

— Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) June 29, 2021