ನವದೆಹಲಿ: ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪೇಟಿಎಂ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ ಪೇಟಿಎಂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ಗೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನಾವು ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟಿಸಿದೆ.

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: We continue to work with Google to restore our Android app. We assure all our users that their balances & linked accounts are 100% safe.

Our services are fully functional on all existing apps and you can continue enjoying Paytm like before.https://t.co/Klb63HRr0V

— Paytm (@Paytm) September 18, 2020