ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: 'ಸೌದಿ ದೊರೆ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮೂಲಕ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಲೀಕ ಜೆಫ್‌ ಬೆಜೊಸ್‌ ಅವರ ಫೋನ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೌದಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಸೌದಿ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಬಿನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಿ ಜೆಫ್‌ ಬೆಜೊಸ್‌ ಅವರ ಫೋನ್‌ ಹ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬೆಜೊಸ್‌ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದೇ ವರ್ಷ 'ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌'ನ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದ್ದ 59 ವರ್ಷದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಮಾಲ್‌ ಖಶೋಗ್ಗಿ ಟರ್ಕಿಯ ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾದ್‌ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾಗ ಹತ್ಯೆಯಾದರು.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.

— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020