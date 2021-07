ಪೇಟಿಎಂ, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯ

ನವದೆಹಲಿ: ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌, ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿ ಆಕಮಾಯ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪೇಟಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದವು.

ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಅಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆಕಮಾಯ್‌, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕುರಿತು ಪರೀಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

The disruption lasted up to an hour. Upon rolling back the software configuration update, the services resumed normal operations. Akamai can confirm this was not a cyberattack against Akamai’s platform. (2/3)

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021