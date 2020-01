ಟೋಕಿಯೊ: ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬರುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಪಾನ್‌ನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಒಬ್ಬಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಸಾಕು ಮೆಜಾವಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಪಾನಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಯುಸಾಕು, ಬದುಕನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ '20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ (ಸಿಂಗಲ್‌ ವುಮೆನ್‌)' ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯುಸಾಕು ಚಂದ್ರಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಟಿವಿ ಶೋ ರೂಪವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದೆ. 'ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂಟಿ ತನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರುವೆ‘ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುಸಾಕು ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಕ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಏಕಾಂಗಿತನ ಮತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಾವನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಚಂದ್ರಯಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾಕಾಗಬಾರದು?' ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv

— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020