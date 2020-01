'ಸೂರ್ಯನ ಓಂಕಾರ'ದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ; ಫೇಕ್‌ ಎಂದ ಟ್ವೀಟಿಗರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ''ಸೂರ್ಯ 'ಓಂ‘ ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾಸಾ ಅದರ ಶಬ್ದವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದೆ''- ಇಂಥದ್ದೇ ಒಕ್ಕಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪುದುಚೇರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್‌ ಗವರ್ನರ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಟ್ವೀಟಿಗರು ವ್ಯಂಗ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7,900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರುಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿ 8,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ಬರಹಗಳಿಲ್ಲದೆ 'ಸೂರ್ಯನ ಓಂಕಾರ'ದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಫೇಕ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಎಂದು ಹಲವು ಟ್ವೀಟಿಗರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಿನಿಮಾ ತುಣುಗಳು, ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಫೋಟೊಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Mam this one is real pic.twitter.com/RzWNYhvRBM — Tempest (@ColdCigar) January 4, 2020

Which NASA?

Nityananda

Astro

Science

ASSociation — 𝕽𝖎𝖆𝖟 𝕬𝖍𝖒𝖊𝖉 (@karmariaz) January 4, 2020

ಸೂರ್ಯನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೊ–ವಿಡಿಯೊ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ನಾಸಾ 2018ರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

The Sun is not silent. The low, pulsing hum of our star's heartbeat allows scientists to peer inside, revealing huge rivers of solar material flowing, along with waves, loops and eruptions. This helps scientists study what can’t be seen. Listen in: https://t.co/J4ZC3hUwtL pic.twitter.com/lw30NIEob2 — NASA (@NASA) July 25, 2018

'ಸೂರ್ಯ ನಿಶ್ಯಬ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತರಂಗಗಳಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವ ಸದ್ದು ಸೌರ ದ್ರವ್ಯದ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಒಳಭಾಗದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

Just few more tweets from the past sums up to what Kiran Bedi has turned into!

So much of andh-Bhakti is injurious to health. (In the interest of Ex IPS welfare)🙄https://t.co/3s77CCWjqv — AutoRaja (@AutoRaja1212) January 4, 2020