<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಹಿಂದೂ ಪರ ಗುಂಪೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂತಾ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬಡಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆದಿರುವ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆಟಾಟೋಪ ಮೆರೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.</p><p>ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಂತಾ ಟೋಪಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಅಣ್ಣವರೇ, ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಹ ಹಿಂದೂಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆತ, ಹಾ ಹಾ, ಹಿಂದೂಗಳಾದರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ತರ ಇರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥನೇ ಬಾಸ್. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಜಗನ್ನಾಥನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅರಚಾಡುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಅರಚಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಇಳಿದು ಬಂದು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಲವರು, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡೆಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>