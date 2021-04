ವಿಡಿಯೊ | ವರನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌: ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ ಧರಿಸಿ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಜೋಡಿ

ಭೋಪಾಲ್‌: ವರನಿಗೆ ಕೊವಿಡ್ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವಧು ವರರು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಧರಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರತ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದೆ, ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಸುವ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಮದುವೆ ನಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವರನಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದೇ ಮದುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಧು ವರರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್‌ ಧರಿಸಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ವರನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh

— ANI (@ANI) April 26, 2021