Viral Video: ವಾಹನ ಸಿಗದೇ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರು!

ರೇವಾ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ಬು ಸಾಗಿಸಲು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ, ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಚದಲ್ಲೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯ್‌ಪುರ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ಮಂಗಳವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಒದಗಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

Madhya Pradesh :

Daughters are carrying their mother's dead body because there were no vehicle and ambulance in the hospital .

Bjp is doing vikas in everywhere.pic.twitter.com/kaVDdXjszl

