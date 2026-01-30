ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
Menopause: ಋತು‘ಬಂಧ’ನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದಿರಲಿ ಮನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:14 IST
ಋತುಬಂಧ ಮಹಿಳೆಯ ಚೈತನ್ಯದ ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಹೊಸ ಹಂತದ ಆರಂಭ. ಕುಟುಂಬದ ನೆರವು, ಸ್ವಆರೈಕೆಯಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಡಾ.ಕವಿತಾ ಕೋವಿ, ಪ್ರಸೂತಿ, ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
