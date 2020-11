ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಜೋ ಬೈಡನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಗಾಬರಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಸಾವು-ನೋವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಗಾಬರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ತುರ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ' ಎಂದು ಬೈಡನ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತದಿಂದ ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

I am the president-elect, but will not be president until next year. COVID-19 does not respect dates on the calendar, it is accelerating right now. Urgent action is needed today, now, by the current administration.

