ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ನೂತನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

‘ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜೋ ಬೈಡನ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯು ಹಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು, ಸೌಕರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕಮಲಾ ಅವರು ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಅವರು 7.64 ಕೋಟಿ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 538 ಎಲೆಕ್ಟೋರ್‌ ಮತಗಳ ಪೈಕಿ 279 ಎಲೆಕ್ಟೋರ್‌ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಪರವಾಗಿ 7.17 ಕೋಟಿ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟೋರ್‌ ಮತಗಳು 214ಲಭಿಸಿವೆ. ಇನ್ನೂ 45 ಎಲೆಕ್ಟೋರ್‌ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ.

We just held an election, and our country made a clear choice: each vote for @JoeBiden was a statement that health care should be a right—not a privilege.

And we won that election decisively, with more votes than have ever been cast in American history.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 11, 2020