ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನಾಸಾದ 38 ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಉಪಗ್ರಹ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ 38 ‌ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

1984 ರಲ್ಲಿ ಭೂ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ್ದ ಉಪಗ್ರಹವು ಅಲಾಸ್ಕಾದಿಂದ ಕೆಲವು ನೂರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದ ಬೇರಿಂಗ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಅದರ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

2,450 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಉಪಗ್ರಹ ಉರಿದುಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿದೆ.

Update: @NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite reentered Earth’s atmosphere over the Bering Sea at 11:04 p.m. EST on Sunday, Jan. 8, the @DeptofDefense confirmed. https://t.co/j4MYQYwT7Z

— NASA Earth (@NASAEarth) January 9, 2023