ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಭವನದ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಟ್ರಕ್ ಪತ್ತೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಯುಸ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌‌ ಕಟ್ಟಡ (ಸಂಸತ್‌ ಭವನ) ಮತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಾಹನವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ʼಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬಳಿಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್‌ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ ಪೊಲೀಸರು (ಯುಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಯುಎಸ್‌ಸಿಪಿ, ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ತನಿಖೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ʼಫೆಡರಲ್‌ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್‌ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್‌ʼ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ ಟ್ರಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಾಂಬ್‌ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಲೈಬರಿ ಆಫ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕಮಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

MEDIA ALERT: This is an active bomb threat investigation. The staging area for journalists covering this situation is at Constitution and First Street, NW for your safety.

Please continue to avoid the area around the Library of Congress. pic.twitter.com/jTNVaBmVwR

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021