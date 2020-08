ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್‌ ಚುನಾವಣೆ: ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಸೆ

ಕೊಲಂಬೊ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್‌ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್‌ 5 ರಂದು ಸಂಸತ್‌ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಂಸತ್‌ 225 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜಪಕ್ಸೆಯವರ ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿಪಿ ಪಕ್ಷ 146 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಸಜಿತ್‌ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಪಾರ್ಟಿ (ಯುಎನ್‌ಪಿ) ಕೇವಲ 53 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ತಮಿಳು ಪಕ್ಷಗಳು 16 ಹಾಗೂ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 10 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮತದಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಾಜಪಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ 60.8 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಪಿಪಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ಮತಗಳ ಪಡೆದರೆ, ಯುಎನ್‌ಪಿ ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ‘ಇದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Thank you, Prime Minister @PresRajapaksa! It was a pleasure to speak to you. Once again, many congratulations. We will work together to further advance all areas of bilateral cooperation and to take our special ties to ever newer heights. https://t.co/123ahoxlMo

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2020