ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಟರ್ಕಿ

ಅಂಕಾರ: ಟರ್ಕಿಯ ಹಡಗು ಫಾತಿಹ್‌ (ಕೊರೆಯುವಿಕೆ ಹಡಗು) ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ 320 ಶತಕೋಟಿ ಘನ ಮೀಟರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಟರ್ಕಿಯು ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. 2023ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಕ್ಷೇಪ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ದೇಶದ ಇಂಧನ ಆಮದು ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ಎರ್ಡೊಗನ್‌ ಅವರು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡಾಲ್ಮಾಬಾಹ್ಸ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಅನಾಡೋಲು’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

🇹🇷 Turkey has discovered the largest natural gas reserve in its history in the Black Sea.

🚢 The Fatih drilling vessel has discovered 320 billion m³ of natural gas reserves in the Tuna-1 Zone.

👉The goal is to put the Black Sea gas to the use of our nation by 2023. pic.twitter.com/zfrm1a21OA

— Republic of Turkey Directorate of Communications (@Communications) August 21, 2020