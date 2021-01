ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ: ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ತಮ್ಮ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಉ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಗ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

""ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ದೇಶ ಭಾರತವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಬ್ರಾಡ್ ಶೆರ್ಮನ್ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಡೀ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಶೆರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Great to see our ally India purchasing and supplying millions of doses of #COVID vaccines, manufactured in India, to its neighbors and partner nations around the world. (1/2)https://t.co/pRuqp0P3Yn

— Rep. Brad Sherman (@BradSherman) January 14, 2021