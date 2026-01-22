ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ – ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ

<p>ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಗವಾಗಿ ‘ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್’ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಹಿಂಸೆ, ದ್ವೇಷ ಭಾಷೆ, ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಥವಾ ಇತರರ ವಿಷಯದ ನಕಲು ಇರುವ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ/ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾರ್ಥ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗವಿದೆ.</p><ul><li><p>ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: ₹25 ಸಾವಿರ</p></li><li><p>ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ: ₹20 ಸಾವಿರ</p></li><li><p>ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ: ₹15 ಸಾವಿರ</p><p>ಜತೆಗೆ, 10 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು</p></li></ul><p>ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ!</p><p><strong>ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಇ–ಮೇಲ್</strong>: <em>events.pvdigital@prajavani.co.in</em></p><p>ಕಳುಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.</p><p>ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ</p><p><strong><ins>ನಿಯಮಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p>ರೀಲ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ 1 ನಿಮಿಷ 48 ಸೆಕೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು</p></li><li><p>ರೀಲ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಫೆ. 5, 2026</p></li></ul><p><strong><ins>ಷರತ್ತುಗಳು</ins></strong></p><ul><li><p><strong>ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು:</strong> ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಷಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿ.</p></li><li><p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗೌರವ ಕಡ್ಡಾಯ</strong>: ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ</strong>: ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ದ್ವೇಷ ಭಾಷೆ ಬೇಡ</strong>: ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ದುರುಪಯೋಗ, ದ್ವೇಷ, ಜಾತಿ–ಧರ್ಮ ಆಧಾರಿತ ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಾರದು.</p></li><li><p><strong>ಮೂಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ</strong>: ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೀಲ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಮೂಲ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರ ರೀಲ್ಸ್ಗಳ ನಕಲು, ಮರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಬೇಡ</strong>: ಬಳಸುವ ಸಂಗೀತ, ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ರಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯತೆ ನಿಷಿದ್ಧ</strong>: ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳು, ಅಸಭ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಅತಿರೇಕದ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p></li><li><p><strong>ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪಾಲನೆ</strong>: ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ನ ವಿಷಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p><strong>ವಿಷಯ ಬಳಕೆಯ ಹಕ್ಕು</strong>: ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಂತಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ</strong>: ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಯಾವುದೇ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಜಾವಣಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ತಂಡದ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>