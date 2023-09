ಧಾರಾವಿಯ ಯುವಕರ ಬಿ–ಬಾಯಿಂಗ್ ಕನಸಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆ

ಜಗವೇ ರಂಗಸ್ಥಳ

ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನೃತ್ಯವೀಗ ಮುಂಬೈನ ಜನಸಂದಣಿಯ ಸಾವಂತ್ ಪಾರ್ಕ್, ಶಾಹುನಗರದ ಇಮಾಮ್ ಸರ್ಕಲ್, ಬೀದಿಬದಿಯ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಸಿಯನ್ ಫೋರ್ಟ್, ಗಣೇಶ ಪೆಂಡಾಲ್, ತೆರೆಯದ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ಹಿಪ್-ಹಾಪ್ ನೃತ್ಯಪಟುಗಳು ಪುಕ್ಕಟೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅನ್ಯ ನೆಲದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ತೂಗುಬಿಟ್ಟ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘Will do this in Olympics’ ಎಂಬ ಬರಹ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಅಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗರ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನೂ ಉಕ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.