ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ: ತಿಮ್ಮಕ್ಕನೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ; ಇವರಿಗೆ ಬಂತು ಕೀರ್ತಿ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ತಾನೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡ. ಆತ ತನ್ನ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳು ನೆರಳು ಹಾಗೂ ಫಲ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಿಂಧನೂರಿನ ಅಮರೇಗೌಡ ಮಲ್ಲಾಪುರ.

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರದ ಕಾರಣ ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಜೊತೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಅಮರೇಗೌಡ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡೂ ಜೀವಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ತಂದೆ–ತಾಯಿಯ ಸವಿನೆನಪು ಸದಾಕಾಲ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅದೇ ವರ್ಷ ನೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹವ್ಯಾಸ ಈಗ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವುದೇ ಅವರ ಬದುಕಾಗಿದೆ.

'ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹಸಿರುನಾಡನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ವನಸಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಂಧನೂರು, ಮಾನ್ವಿ, ಕಾರಟಗಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು, ದೇವದುರ್ಗ, ಸಿರಗುಪ್ಪ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗಂಗಾವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಪೋಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಸ್ಮಶಾನ, ರಸ್ತೆಬದಿ–ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಮರೇಗೌಡ.

ಬೇವು, ಹೊಂಗೆ, ಅರಳಿ, ನೇರಳೆ, ಹಲಸು, ಸಿಹಿಹುಣಸೆ, ಮಹಾಘನಿ, ಹೆಬ್ಬೇವು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾತಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ, ನೀರುಣಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇವರು 'ರಕ್ಷಾಬಂಧನ'ವನ್ನು 'ವೃಕ್ಷಬಂಧನ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೃಕ್ಷಾಬಂಧನವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀಜದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವೃಕ್ಷಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು 'ವೃಕ್ಷ ರಥ' ವಾಹನ ಪ್ರಾರಂಭ