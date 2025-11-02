ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture article features
ADVERTISEMENT

ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ‘ಕಂಪು’

​ಅರುಣಾ ಎಂ.ಪಿ.
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:04 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KannadaKannada RajyothsavaKarntakamarata

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT