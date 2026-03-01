ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಂಚತಂತ್ರಗಳ ಕಥನಕ್ಕೆ ಕಲಾ ಚೌಕಟ್ಟು: ಹೀಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಶಿಬಿರ

ರೂಪಾ .ಕೆ.ಎಂ.
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:45 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:45 IST
ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರುವ ಕಲಾವಿದರು

ಚಿತ್ರಗಳು: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.

ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು
ArtistArt

