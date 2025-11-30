ಮೊದಲ ಓದು: ಕೆನಡಾ ಯಾನ ಕಥನ

<p>ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆನಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವರ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೂ ಹೌದು. </p>.<p>ಟೊರಾಂಟೊ, ಒಟಾವಾ, ಡಾಸನ್, ವ್ಯಾಂಕೋರ್ ನಗರಗಳು, ಒಂಟಾರಿಯೊ ಸರೋವರ, ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನದಿಯ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವೀಪಗಳು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸೌಂದರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಡಲಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು. ಆದರೆ ಕೆನಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಬಗು ಅಡಗಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಪಲ್ ಮರಗಳಲ್ಲಿ. ಸುಂದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದ ಮೇಪಲ್ ಮರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಕೆನಡಾದ ಸೊಬಗನ್ನು ಲೇಖಕ ಎಚ್.ಪಿ.ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ‘ಮೇಪಲ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆನಡಾದ ಬಾಯ್ವಾರ್ಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮೇಜರ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಉದ್ಯಾನ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಲ್, ರಿಡೋ ಕಾಲುವೆ, ಸಿಟಿ ಹಾಲ್, ಬಾಟಾ ಶೂ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೆನಡಾದ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣ, ಹವಾಮಾನ, ಅಲ್ಲಿಯ ಚಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಜನರ ಸ್ವಭಾವ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಯಾಗರ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಕೆನಡಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವ, ಜತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಅವರು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಣಗಳ ವಿಶೇಷತೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇಪಲ್ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ </p><p>ಲೇ: ಎಚ್.ಪಿ. ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ </p><p>ಪ್ರ: ತುಳಸಿ </p><p>ಸಂ: 8050204249</p>