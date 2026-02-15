ಭಾನುವಾರ, 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture book review
ADVERTISEMENT

‘ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ’ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ರಾಜಕಾರಣದ ವಾಸ್ತವವಾದಿ ನಾಟಕ

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:38 IST
Last Updated : 15 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Book Review

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT