ಕಥೆ: ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ

This will be my last speech to you on the sacred banks of Sabarmati.

Possibly this may be the last words of my life here.

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ, ಸಬರಮತಿ, ಗುಜರಾತ್‌, 1930, ಮಾರ್ಚ್‌ 11