ನವದೆಹಲಿ: ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಿಸುವ ಜರ್ಮನಿಯ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ ಬೆಂಜ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಎಸ್‌–ಕ್ಲಾಸ್‌ ಸೆಡಾನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹ 2.17 ಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಏಳನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಈ ಸೆಡಾನ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಎಸ್‌400ಡಿ 4 ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಸ್‌450 4ಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 150 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಲೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಕಾರುಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಶ್ವೆಂಕ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

