ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್‌ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್‌: 70 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಬಾಳಿಕೆಯ ಬೆಲ್ಟ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಪಾನ್ನ ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಘಟಕವು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ (EV) ಸ್ಕೂಟರ್ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.</p><p>ಲಿಥಿಯಂ ಐರನ್ ಫಾಸ್ಪೇಟ್ (LFP) ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ (NMC) ಬ್ಯಾಟರಿಗಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯದ್ದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಹಗುರವಾದ ಚಾಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಜೋಡಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಕವಚ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 4.1 ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಮೊಟಾರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಜುಕಿ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ 15 ಎನ್ಎಂ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇಕೊ, ರೈಡ್ ಎ ಮತ್ತು ರೈಡ್ ಬಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಕೂಡಾ ಇದೆ. ಜತೆಗೆ ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ, ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಿದೆ.</p><p>ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪ, ಟು ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 70 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಡ್ರೈವ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಜುಕಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,200 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿ, ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಸುಜುಕಿ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ವಾರೆಂಟಿ ಅಥವಾ 80 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ದರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಜುಕಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಬೋನಸ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ₹7 ಸಾವಿರ ಬೋನಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೊಂದಬಹುದು. ಸ್ಕೂಟರ್ ಖರೀದಿಗೆ ವಾಹನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶೇ 5.99 ಬಡ್ಡಿ ದರ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,88,490ಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಸುಜುಕಿ ಇ–ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಜುಕಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆನಿಚಿ ಉಮೇಡಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>