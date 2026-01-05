<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಜಪಾನ್ನ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 15,372 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ 13,470 ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ರಫ್ತು ಆದ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>1,902 ವಾಹನಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ನಿಸ್ಸಾನ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯು ರಫ್ತು ಏರಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹೊಸ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ವಾಹನವು 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಂಪನಿಯು, ತನ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರಾವೈಟ್ (7 ಆಸನಗಳ ಬಿ–ಎಂಪಿವಿ) ವಾಹನವನ್ನು ಜನವರಿ 21ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 5 ಆಸನದ ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ಟಾನ್ ಸಿ–ಎಸ್ಯುವಿ ಫೆಬ್ರುವರಿ 4ರಂದು ಮತ್ತು ಏಳು ಆಸನದ ಸಿ–ಎಸ್ಯುವಿ ಅನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>